SOS-Kinderdorf geht gegen russischen Verein vor

Das ZDF-Magazin „frontal“ hatte Vorwoche berichtet, dass die internationale Hilfsorganisation in die Verschleppung ukrainischer Kinder durch Russland verstrickt sei. Dies wurde in der Vorwoche von SOS-Kinderdorf noch scharf zurückgewiesen. „Wir haben mit den Verschleppungen nichts zu tun. Wir machen unseren Job und helfen Kindern in Not“, sagte Sprecher Jakob Kramar-Schmid. Er sprach vom „Dilemma“, dass die Kinder auf der Straße stünden, wenn man ihnen nicht helfen würde und bescheinigte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Russland einen „wahnsinnig guten Job“, zumal sie „unter großem politischen Druck“ stehen. SOS-Kinderdorf betreut eigenen Angaben zufolge mehr als 600 Kinder in Russland.