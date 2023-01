Anna Netrebko lassen Sanktionen der Ukraine kalt

Staatsoper hält zu Netrebko

In der Wiener Staatsoper wird Netrebko, die gerade in Dubai ausspannt, ab dem 14. Jänner die Hauptrolle in „Aida“ singen, im Herbst 2022 trat sie bereits in „La Bohème“ auf. „Die österreichischen Bundestheater haben im vergangenen Jahr nach Kriegsausbruch in einem klaren Statement ihre Haltung zum Krieg und verbindliche Regeln zum Umgang mit russischen Künstlerinnen und Künstlern festgehalten“, hieß es aus der Staatsoper.