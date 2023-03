Die kleine Botin bringt ihre Küche in Schuss

Ich putze nicht so gern, deshalb habe ich mir ein System zurechtgelegt, das es mir etwas leichter macht: Ich stelle mir den Raum, der sauber und ordentlich werden soll, in Kategorien vor und arbeite mich daran entlang. In der Küche sind das vor allem Schränke, in denen sich im Lauf der Zeit viel Zeug ansammelt. So arbeite ich mich Schrank für Schrank vor und habe immer einen „Erfolg“ zu verbuchen, auch wenn ich nicht in einem Durchgang mit der ganzen Küche fertig werde.