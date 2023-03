LASK fordert im Spitzenspiel Herbstmeister Leoben

Gleich im ersten Spiel im Frühjahr steigt in der Regionalliga Mitte das Gipfeltreffen. Herbstmeister Leoben muss am Freitag (18.55 Uhr live auf krone.tv) im Spitzenspiel zu den LASK Amateuren. In Siegendorf hofft man auf den Trainereffekt. Die Burgenländer gastieren am Samstag mit Neo-Coach Kurt Jusits bei Wiener Viktoria am Kunstrasen. Im Video haben wir eine Vorschau auf die beiden Spieltage.