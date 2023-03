Pizza aus Eiweiß: wie schmeckt das?

Warum Protein-Produkte so populär sind, versteht keiner, der nicht abnehmen will oder keine Muskeln aufbauen will. Denn es gibt etwas, woran die „Fitness-Laien“ nicht denken: Protein sättigt. Schon auch bei kleinen Mengen. Kein Wunder also, dass es nebst Proteinbrot mittlerweile auch die Proteinpizza gibt.