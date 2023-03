Erschütternde Reise zu gequälten Bären in China

Es ist schon 18 Jahre her, da durfte ich die charismatische Gründerin von Animals Asia auf einer Farm in China besuchen, auf welche die Bären kommen. Solche, die das Glück hatten, gerettet zu werden. Aus einer Hölle, in der jeder Tag eine Qual ist, jeder Tag, an dem sie früher sterben könnten, Erlösung wäre. Die oft als Baby in den Käfig kommen - und bis zu ihrem Tod nie mehr heraus. Darin nicht einmal stehen oder sich umdrehen können, sie hungern, sind krank.