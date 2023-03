Ende der Maskenpflicht: Tag eins der Normalität

Tag eins nach dem Ende des „Wiener Wegs“ durch die Pandemie - und weiterhin tragen überraschend viele Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken Masken, obwohl sie das nun nicht mehr tun müssten. Die „Krone“ befragte Öffi-Fahrer Mittwochfrüh. Erbitterte Maskengegner lassen sich im morgendlichen Gedränge kaum finden, im Gegenteil: Viele, die ohne Maske aus der vollen U-Bahn steigen, zeigen im Gespräch ihre Masken, die sie in Taschen, Mänteln oder Jacken weiterhin mit dabei haben. Indes gehört auch die Testpflicht für Spitals- und Pflegeheimbesuche der Vergangenheit an. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.