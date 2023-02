Nach Bränden in Kundl: Verdächtiger (56) in Haft

Aufatmen im Tiroler Kundl! Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein Pkw in einer Garage plötzlich in Flammen aufging, konnte nun ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen werden. Ob der 56-Jährige auch für andere Brände verantwortlich ist, die zuletzt den Unterländer Ort in Angst und Schrecken versetzten, ist noch unklar.