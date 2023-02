Mit Firmenstempel: PV-Anlagen illegal abgenommen

Der 64 Jahre alte Chef eines Elektro-Unternehmens im Bezirk Klagenfurt-Land erstattete am 21.12.2022 Anzeige, dass zwei Geschäftsführer einer Firma in Villach, mit der er in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, den Firmenstempel seines Betriebes vermutlich schon im September 2021 widerrechtlich in Besitz genommen und für 15 Monate unterschlagen hätten.