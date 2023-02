„Ich bin Maddie“: Familie von Polin widerspricht

Familie: „Wir erhalten Drohungen“

Der Wirbel rund um Julia hat auch der Familie sehr zugesetzt. „Wir haben Drohungen an unsere Adresse erhalten und Julia gebeten, damit aufzuhören“, wird beklagt. Die polnische Familie bittet auch darum, dass man sie in Ruhe lässt: „Wir werden keine Interviews geben, irgendwelche Fotos veröffentlichen oder Artikel kommentieren.“ Julia selbst erklärte kürzlich in einem Instagram-Video, dass ihre Ärzte ihr „keine Wahnvorstellungen“ attestiert hätten. Sie will auch über entsprechende Atteste verfügen. Die 21-Jährige beharrt also weiterhin darauf, die entführte Maddie zu sein. Einige der auf ihrer Seite geposteten „Beweisfotos“ sind in dem Video unten zu sehen.