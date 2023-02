„Deutscher Größenwahn“ | „Übler Trick“

„Übler Trick“. Jetzt nur nicht nachgeben - diese Haltung wird von zahlreichen Lesern mit Vehemenz vertreten. „Wenn jemand den Nachbarn angreift, dann ist die Forderung nach sofortigem Frieden das ideale Mittel, den Angreifer zu unterstützen“, schreibt etwa ein Leser aus Wien, der auch darauf verweist, dass es ein übler Trick sei, dieses schreckliche Geschehen zu einem Stellvertreterkrieg zu erklären. Denn tatsächlich wird von manchen die Verteidigung der Ukrainer gegen den Angreifer aus Russland zu einem Krieg zwischen Russland und den USA umgedeutet. Dazu schreibt Leser Hans Graiger: „Alle Kritiker am Verhalten der USA sollten einfach nur 80 Jahre zurückdenken. Hätte diese Weltmacht nicht in den Zweiten Weltkrieg mit Kriegsmaterial und Soldaten eingegriffen, wie würde Europa dann heute ausschauen!? Der Kontinent wäre wohl in der Hand von den Gefolgsleuten eines Hitler, Franco, Mussolini oder Stalin. Da gäbe es für keinen der oben Erwähnten die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern.“ Ja, das stelle man sich erst einmal vor!