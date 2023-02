Endlich wieder Österreicher am Radar der Formel 1!

Das registrierte auch Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko, der bekanntermaßen ein goldenes Händchen für Nachwuchstalente besitzt. „In der Formel 4 hatte er doch öfters ein Gewichtshandicap, aber: Auch wenn die Meisterschaft in Neuseeland jetzt weniger international besetzt ist, ist es trotzdem ein Kriterium. Wir verfolgen Charlie jedenfalls. In der Formel 3 wird sich dann herauskristallisieren, wo er wirklich steht“, so Marko.