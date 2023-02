Halleiner Asylheim: Zwischen Angst und Solidarität

Standort wird kritisiert

Bei einem Lokalaugenschein in Salzburgs zweitgrößter Stadt gaben sich am Mittwoch viele Halleiner weit zugeknöpfter. Nur wenige wollten sich gegenüber der „Krone“ zu den aktuellen Entwicklungen äußern. So mancher tat es doch. „Ich bin absolut nicht erfreut über diese Nachricht, wie auch viele andere Halleiner. Der Standort ist nicht passend“, meinte etwa Anni Schmidhofer. Was die Pensionistin damit meint? Das künftige Flüchtlingsquartier befindet sich in der Nähe eines Kindergartens und des Polytechnikums.