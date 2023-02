Mann lag nach Sturz im Wald: Rettung aus der Luft

Papa kam nicht heim

Nun kam das Helikopterteam einem Rentner zu Hilfe. In großer Sorge musste dessen Sohn vergangenen Samstag gegen Abend Alarm schlagen. Sein Vater (82) sei nach einer Rast in einem Wirtshaus in Wien-Döbling zu Mittag losmarschiert und nicht nach Hause in Weidling bei Klosterneuburg (NÖ) gekommen.