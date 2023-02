Raabser Stadtchef tritt nach bewegenden Jahren ab

Nur zwei Jahre war Rudolf Mayer im Amt, schon war er in Raabs an der Thaya mit Katastrophenstimmung konfrontiert: Das gewaltige, in kurzer Zeit zweifache, Hochwasser von 2006 ließ dem Stadtchef das Wasser wirklich bis zum Hals stehen. Der Hauptplatz war geflutet, nur mit dem Boot passierbar. „14,4 Millionen Euro an Schäden! Der absolute Tiefpunkt für mich“, erinnert sich der dienstälteste Bürgermeister des Bezirks Waidhofen an der Thaya.