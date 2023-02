Deutschland plant Werbeverbot für Süßigkeiten

Alle Medien für Unter-14-Jährige betroffen

Gänzlich verboten soll die Werbung jedoch nicht werden. Nur im Zeitraum von 6 bis 23 Uhr dürfte entsprechende Werbung demnach nicht mehr erlaubt sein - also zu der Zeit, in der sie von Kindern auch realistisch wahrgenommen werden kann. Die Werbeverbote sollen dabei in „allen für Kinder relevanten Medien“ umgesetzt werden - gemeint ist damit die Zielgruppe der Unter-14-Jährigen.