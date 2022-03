Die Kinder in Österreich werden immer dicker!

Jetzt heißt es, dieser Entwicklung nicht mehr weiter zuzusehen, sondern rasch zu handeln. Auch, weil gerade in dieser Altersklasse (Kinder und Jugendliche) Vorsorgemaßnahmen, aber auch Behandlung besonders gut fruchten würden. Unternimmt man hingegen nichts, werden 80% davon zu übergewichtigen Erwachsenen - folgenschwere Probleme inklusive. Dazu zählen orthopädische Beschwerden genauso wie ernsthafte Auswirkungen auf Gefäße, Herz und andere Organe. Besorgniserregend ist aber auch die Tatsache, dass vor allem junge adipöse Menschen in unserer Gesellschaft offen diskriminiert und stigmatisiert werden. „Der Ausschluss aus sozialen Gruppen bedeutet für Betroffene in ihrer vulnerablen (verletzlichen) Phase der Jugend oft Isolation, geringes Selbstwertgefühl, Depressionen oder sogar autoaggressives Verhalten“, gibt OÄ Dr. Johanna Brix zu bedenken. Dazu kommen wirtschaftliche Nachteile: Menschen mit Adipositas werden oft Eigenschaften wie „faul“ oder „undiszipliniert“ zugeschrieben. Dies führt dazu, dass Jugendliche schwerer eine Lehrstelle finden oder bei der Wahl als Jobanwärter übergangen werden.