Moskau bereiten Explosionen in Mariupol Sorgen

Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. Die Führung in Moskau habe vermutlich nicht damit gerechnet, dass die ukrainische Armee in der Lage sein könnte, Ziele in der 80 Kilometer hinter der Frontlinie liegenden Stadt zu treffen, heißt es im aktuellen Kurzbericht des Hauptquartiers des Ministry of Defence in London (siehe Tweet unten).