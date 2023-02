Tiroler Adler Runde: Blick hinter Kulissen

Wo will die Adler Runde in 20 Jahren stehen?

Die Zeit ist wesentlich schnelllebiger geworden. Was wichtig ist, ist, dass man in dem vernetzten Dialog bleibt, um zu verstehen, was bei all dem Wandel passiert. Am Ende ist am wichtigsten, dass der Mensch im Vordergrund bleibt. Ich bin kein Fan von den Verbots- und Gebots-Geschichten. Mit dem Dialog, der Aufklärung und der Bildung kommen wir weiter. Und wir müssen schauen, dass die Standorte Tirol, Österreich und Europa wettbewerbsfähig bleiben.