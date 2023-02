Pkw-Lenker verliert Kontrolle: Schwer verletzt

Ein schwerer Unfall auf der Igler Straße in Innsbruck forderte am Sonntag zwei Verletzte. Ein Einheimischer (41) hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und krachte frontal in einen Pkw, in dem sich eine 56-Jährige und ihr Mann (58) befanden. Der 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.