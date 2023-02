„Nur Liebe hält die Zuschauer in Atem“

„Die Spannung in einem Thriller eine ganze Serienstaffel lang hochzuhalten ist sehr schwierig. Nur Liebe und erotisches Knistern zwischen den Figuren hält die Zuschauer in Atem“, spielt Schauspieler Vincent Cassel („Westworld“, „Ocean’s 12“, „Die purpurnen Flüsse“) auf die beiden heißblütigen Charaktere im Zentrum der neuen Spionageserie „Liaison“ auf AppleTV+ an und räumt dazu passend ein: „Sie müssen wissen, ich spiele einen sehr französischen Spion...“ Der gebürtige Pariser hat sich sofort für die Rolle des Söldners Gabriel Delage interessiert: „Ich war davor zwei Jahre nicht mehr an einem Set gewesen, wegen der Pandemie und auch weil ich eine kleine Tochter bekommen habe. Ich bin nicht jemand, der immer arbeiten will, Leben ist wichtiger als Arbeit. Aber dieses Projekt hat mich neugierig gemacht."