Bundesliga: Oben ist nur Platz für EINE Austria!

AUSTRIA Wien: 23 Punkte nach 18 Runden - zwei mehr als in den drei Saisonen davor! Letztes Jahr gelang mit vier Siegen in Serie noch der Sprung in die Top Sechs - der aus finanziellen und sportlichen Gründen erneut das große Ziel ist. Nach Hartberg wartet Ried auswärts - jetzt müssen Punkte her, denn die letzten zwei Gegner heißen Sturm (A) und Rapid (H).