Staunen, Glitzern und eine XXL-Flasche Wein

„Fast unwirklich“, raunte LASK-Ehrenpräsident Georg Starhemberg. „Ich bin sprachlos", ergänzte backaldrin-Gründer Peter Augendopler. Die neue Heimstätte des Linzer Fußball-Bundesligisten versetzte die Promis im BWT-Business-Club in Staunen: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Ke-Kelit-Chefin Kristine Egger und RLB-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller gratulierten LASK-Präsident Siegmund Gruber, der auch Geschenke zum Einzug in die Raiffeisen-Arena erhielt. So brachten die Ke-Kelit-Chefs eine 6-Liter-Flasche Chianti aus dem eigenen Weingut mit.