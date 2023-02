Ein Abend voller Emotionen und ganz viel Gänsehaut

Spiel war Nebensache

Die sich noch steigerte, als Stargeigerin Mia Nova heiße Rhythmen in den Linzer Nachthimmel zauberte. Zumindest diesmal stand der Fußball ausnahmsweise im Hintergrund. Der am Ende aber auch wieder einmal ein Märchen schrieb. Denn Marin Ljubicic sorgte mit einem Elfer in Minute 94 doch noch für das 1:0 gegen Lustenau.