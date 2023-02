In Nacht-und-Nebel-Aktion wurden 13 Bäume gefällt

Die Enttäuschung bei vielen Umweltschützern in der Landeshauptstadt ist groß - denn auch unter grüner Führung wird aus grünen Riesen Kleinholz gemacht. So geschehen gestern in den späten Abendstunden. Quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion rückte die Holding im Grazer Zentrum 13 Bäumen zu „Leibe“: Wie bereits kurz berichtet, mussten sie der Bim-Innenstadtentlastung, die jetzt beginnt, weichen. Die Motorsägen heulten zum ersten Mal nach 19 Uhr auf, man wollte die Fällungen zügig und offenbar ohne großes Aufsehen zu erregen, durchziehen.