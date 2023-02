Häftling wollte mit Suchtgift wieder in die Zelle

Der im Pongau lebende Einheimische (29) sitzt bereits seit dem April wegen Rausch-Taten ein, betont der Staatsanwalt beim Prozess am Freitag im Salzburger Landesgericht. Doch am Abend des 26. September, nach der Rückkehr in die Justizanstalt, verhält er sich komisch, so der Ankläger. Nach einem Drogen-Test war klar: Er hatte Amphetamine genommen. Beamte kontrollieren ihn und entdecken dann auch noch Cannabis. Und dann reagiert der 29-Jährige völlig falsch: Er bittet die Gefängniswärter, den Test zu vergessen und ihm das Suchtgift wieder herzugeben. Die Beamtin weist ihn gleich auf eine mögliche Anstiftung zum Amtsmissbrauch hin. „Das muss ja keiner wissen“, erwidert der Häftling.