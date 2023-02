Mit dem Fashion Check-in kann der Frühling kommen!

Am 10. März findet die Spring Summer Edition 2023 der bekannten Eventreihe Fashion Check-in statt. Im KARE Designhaus auf der Mariahilferstraße können Sie sich kostenlos stylen & beraten lassen. Von 16 bis 20 Uhr haben die Aussteller aus Mode, Beauty und Lifestyle geöffnet und das vielseitige Angebot kann sich wirklich sehen lassen: Starfrisörin Angelina Maricic lädt zur kostenlosen Typberatung, nails2go bietet Augenbrauen Treatments to go an, bei Kurzurlaub.at könnt ihr euren nächsten Kurzurlaub buchen und Lodenfrey Bad Ischl hat die Frühlingstrends des Jahres mit dabei.