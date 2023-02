Wifo-Chef zu Mietpreisbremse: „Nicht gescheit“

AK und gewerkschaftsnahes Momentuminstitut kurbeln weiter für Bremse

AK-Wohnrechtsexperte Walter Rosifka argumentierte am Donnerstag einmal mehr, dass der Beitrag des Bereichs Wohnen zur gesamten Teuerung in Ländern mit Preisbremse deutlich geringer ausfalle als in Österreich. Hierzulande gingen 1,5 Prozentpunkte der Inflationsrate auf den Bereich Wohnen zurück, mit stark steigender Tendenz, so das Momentum Institut am Donnerstag laut einer Aussendung. Im Jänner 2022 sei der Wert mit 0,5 noch um einen Prozentpunkt tiefer gelegen.