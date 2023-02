Regeln für Sozialhilfebezieher jetzt noch strenger

Wer in Oberösterreich Sozialhilfe beziehen will, muss sich um Deutschkenntnisse bemühen. Das steht im neuen Sozialhilfegesetz, das seit Jänner gilt. Damit das Gesetz nicht zum Papiertiger wird, zieht Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) noch einmal die Schrauben an.