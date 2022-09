Sozialhilfebezieher sind urban, jung und weiblich

54,8 Prozent weiblich

Vielmehr sind es vorwiegend Frauen, die Hilfe brauchen: Im ersten Halbjahr 2022 waren 4593 von 8382 Beziehern (54,8%) weiblich. Und sie leben in den Städten: mehr als ein Drittel aller Bezieher haben ihren Wohnsitz in Linz – dabei leben nur knapp 14 Prozent aller Oberösterreicher in der Landeshauptstadt. Fast zehn Prozent kommen aus Steyr, hier beträgt der Bevölkerungsanteil 2,5 Prozent. Das führt dazu, dass die Städte höhere finanzielle Aufwände für die Sozialhilfe leisten müssen als Landgemeinden.