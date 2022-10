Ohne Bemühen um Sprache und Job keine Sozialhilfe

Wer Sozialhilfe bezieht, muss Deutsch lernen und arbeiten wollen“, bringt ÖVP-Politiker Wolfgang Hattmannsdorfer das geplante neue Sozialhilfegesetz des Landes auf den Punkt. Diese „Bemühungspflicht“ wird dadurch noch untermauert, dass ein bisheriger „Warnschuss“ wegfällt, nämlich die Ermahnung durch die Behörde, dass Widerspenstigkeit Folgen hat. Und diese Folgen bestehen in einer Kürzung der Sozialhilfe bis zu 50…Prozent für bis zu drei Monate – in der strengsten Stufe. So sollen jene Leute, die nur auf die Sozialleistung aus sind, ausgesiebt werden. Zugleich gilt: „Wir verbessern die Sozialhilfe für jene, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, wie Menschen mit Beeinträchtigungen“, betont Hattmannsdorfer.