Mutter tötete Neugeborenes: Nachbarn unter Schock

In der kleinen Wohnsiedlung in der Industriestadt Kapfenberg herrschte beim Lokalaugenschein Donnerstagmittag gespenstische Ruhe. Am Mittwochnachmittag spielten sich hier dramatische Szenen ab: Zeugen bemerkten eine blutüberströmte Frau und alarmierten die Rettung. In der Wohnung der 27-Jährigen machten die Einsatzkräfte dann eine schreckliche Entdeckung: ein Baby, für das jede Hilfe zu spät kam.