VSV will Verjährungsverzicht, sonst Sammelklage

In der Corona-Dauercausa Ischgl hat sich am Donnerstag einmal mehr der Verbraucherschutzverein (VSV) zu Wort gemeldet. Dessen Obmann Peter Kolba forderte die Finanzprokuratur als Vertreterin der Republik Österreich und den Tiroler LH Anton Mattle (ÖVP) auf, bis zum 28. Februar einen Verjährungsverzicht für die Ansprüche von in dem Wintersportort offenbar Infizierten abzugeben. Ansonsten werde man eine Sammelklage gegen die Republik Österreich und das Land Tirol einbringen.