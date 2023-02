Dieser Sportlehrer hält seine Gemeinde fit

Der Sportlehrer aus Bodingbach in der Gemeinde Lunz am See im Bezirk Scheibbs engagiert sich im gesamten Erlauftal. Christian Jagersberger ist für die Jugendarbeit des Fußballvereins in Lunz verantwortlich, ist stützende Kraft beim monatlichen Kinderklettern und organisiert Langlauftouren in der Umgebung. Außerdem ist er Trainer im Leistungszentrum für Nachwuchsfußballer im Mostviertel und aktiver Ski-Lehrer.