„Putins Rede ist voller Fakes und Propaganda“

Was passieren muss, damit sich Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch setzen, wie ihn der Krieg als Mensch verändert hat, was ihm bei der Putin-Rede durch den Kopf ging - darüber spricht der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets (52) im „Krone“-Interview. Außerdem: In unserem digitalen Special zeigen wir das Ausmaß des Konfliktes, den Frontverlauf, die Fluchtbewegungen und vier mögliche Szenarien, wie dieser Krieg enden kann - grafisch bestens aufbereitet.