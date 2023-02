Neue Strukturen im Schwarzacher Spital

Das Schwarzacher Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach strukturiert seine Abteilung „Innere Medizin“ neu und gliedert diese in zwei neue Abteilungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Ziel: Patienten sollen in Zukunft von einer Behandlung profitieren, die noch mehr auf ihre Krankheitsbilder zugeschnitten ist.