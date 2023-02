Mädchen zu Sex gezwungen: Verdächtiger gefasst

Am 22. Dezember wurde das 14-jährige Mädchen als vermisst gemeldet. Erst am 25. Dezember - drei Tage danach - wurde sie mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Tage hatte sie in der Wohnung eines 34-jährigen Klagenfurters verbracht: „Der Mann soll ihr mehrmals Alkohol und morphinhaltige Schmerzmittel verabreicht und sie durch Einschüchterung mehrmals zum Geschlechtsverkehr gedrängt haben“, so der schreckliche Vorwurf. Wie Polizeisprecherin Lisa Sandrieser bestätigt, handelt es sich bei dem 34-Jährigen um einen Bekannten des Mädchens. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf - und tatsächlich konnte etwas am Laptop des Mannes gefunden werden!