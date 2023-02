Wiener reiste mit Pistole in den Iran ein

Die Regime-Justiz im Iran bekommt auch Jamshid Sharmahd zu spüren. Der Mann mit deutschem Pass, der mit seiner Familie in den USA lebt, soll jetzt in Teheran hingerichtet werden. Er wurde bei einem Flug-Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst festgenommen und in den Iran gebracht – wegen Terror-Verdacht.