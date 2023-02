Siebeneinhalb Jahre Haft für Österreicher im Iran

Zwei weitere Österreicher in Haft

Die beiden österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürger waren ebenfalls wegen angeblicher Spionage zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden. Der Wiener IT-Experte Kamran Ghaderi sitzt deshalb bereits seit 2016 in Teheran in Haft. Dem Generalsekretär der Österreichisch-Iranischen Gesellschaft, Massud Mossaheb, der Anfang 2019 bei einem Besuch in Teheran festgenommen worden war, wurde aus gesundheitlichen Gründen im November ein medizinischer Hafturlaub gewährt.