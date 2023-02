Polizei vergaß angeklagten Entführer im Gefängnis

Raubüberfälle und versuchter Mord

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Werttransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg vorgeworfen. Darüber hinaus wirft ihm die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor, da er bei zwei Überfällen auf Geldboten geschossen und dies erheblich verletzt haben soll. Am 25. März 1996 entführten Drach und seine Komplizen den Hamburger Tabak-Erben Jan Philipp Reemtsma von seinem Grundstück und hinterließen eine Lösegeldforderung über 20 Millionen Deutsche Mark. Reemtsma wurde damals in einem Keller angekettet festgehalten, Drach drohte ihm Verstümmelungen an. Für die Tat war der heute 62-Jährige zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.