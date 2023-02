Matchkarte zerfetzt - Hund wird jetzt „verkauft“

Die Bilder erlagen via Social Media gerade Weltruhm. Vielfach werden die Schnappschüsse gezeigt, die besagten Alan Carling buchstäblich am Boden zerstört zeigen. Er versucht, zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Die Match-Tickets für das englische Ligacup-Finale zwischen seinem Herzensverein Newcastle und Manchester United am kommenden Sonntag sind irreversibel zerstört. Feststellen musste er das, als er am Wochenende vom Stadionbesuch heimkam und dort die erste Heimniederlage des Jahres von Newcastle gegen Liverpool mitansehen hatte müssen. Nach der Niederlage gab‘s also daheim die nächste Niederlage.