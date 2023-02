Vorgestrige Reaktion | Lauter Aufschrei

Vorgestrige Reaktion. Breite Diskussionen hat der große „Krone“-Bericht über die Klimaklage von Kindern und Jugendlichen ausgelöst. 12 junge Österreicherinnen und Österreicher ziehen vor das Verfassungsgericht und klagen dort ihr Recht auf sichere Zukunft ein. Die bisherigen Bemühungen des Staates zum Klimaschutz seien viel zu lasch, das Klimaschutzgesetz noch immer nicht beschlossen. Und wie fallen die Reaktionen auf die Klagsankündigung aus? Erwartbar! Juristen hegen Zweifel an den Erfolgsaussichten der Klage, die grüne Umweltministerin beteuert, sie hätte das längst alles erledigt, wenn sie alleine verantwortlich wäre. Und die ÖVP gibt sich wieder einmal vorgestrig: Generalsekretär Christian Stocker stellte in den Raum, ob da nicht die „KInder und Jugendliche für ganz andere Zwecke instrumentalisiert werden“. Dass die FPÖ das ganz ähnlich sieht, auch damit konnte man rechnen. Nein, so kommen wir nicht weiter! Anscheinend bedarf es wirklich solcher Klagen, um Hoffnung auf Fortschritt haben zu dürfen. Wie schreibt es heute Franziska Trost in ihrer „Was uns bewegt“-Kolumne? „Auch wenn der Erfolg ungewiss ist: Klimaklagen werden rund um die Welt immer mehr - und immer mehr führen zu tatsächlichen Änderungen.“ Es ist wohl so: Anders dürfte die Politik nicht zu bewegen sein.