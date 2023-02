Ast schnellte gegen Beine eines Straßenarbeiters

Waldarbeit fordert alljährlich Tote

2021 starben laut Kuratorium für Verkehrssicherheit allein von Jänner bis November 29 Menschen in Österreich bei Forstunfällen, fünf davon in Kärnten. Alljährlich werden in Österreich etwa 1500 Personen nach Unfällen bei der Forstarbeit in den Krankenhäusern behandelt. Zu viele tragen bei privaten Arbeiten noch immer keine Schutzausrüstung wie Schnittschutzhosen und Helme.