Rechtswalzer in Wien am Kriegs-Jahrestag

Alarmstimmung am Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Grund dafür sind aber nicht neuerliche Luftschläge in Kiew, sondern der „Rechtswalzer“ in der Wiener Hofburg. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurde in den sozialen Medien zum Großprotest aufgerufen, Morddrohungen gegen die blauen Spitzenpolitiker Norbert Hofer und Ballorganisator Udo Guggenbichler inklusive.