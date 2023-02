Von Pinkelnig bis Kläbo: Die potenziellen Topstars

Langlauf:

In den Loipenbewerben der Männer deutet in Abwesenheit der ausgeschlossenen Russen alles auf einseitige Norweger-Festspiele hin. Johannes Hösflot Kläbo und Co. haben die bisherige Saison in allen Disziplinen klar beherrscht. Offener ist das Feld bei den Frauen, in den Distanzwettkämpfen werden Norwegens Asse um Tiril Udnes Weng auf große Gegenwehr der Schwedinnen Ebba Andersson und Frida Karlsson sowie Jessica Diggins (USA) stoßen. Aber auch ÖSV-Frontfrau Teresa Stadlober hofft auf einen Coup. In den Sprints führt der Sieg über die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling.