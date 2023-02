Polizeieinsatz bei einem Ehestreit

Ein stark alkoholisiertes Ehepaar führte in Zell am See einen so lauten Streit, dass die Nachbarn dadurch gestört wurden und die Polizei verständigten. Mit mehreren Wagen fuhren die Beamten zum Einsatzort und befragten die streitenden Eheleute. Die 45-jährige Frau geriet dabei, auch aufgrund ihres Alkoholpegels, so in Wut, dass es zum Widerstand gegen die Staatsgewalt kam. Bei der anschließenden Festnahme wurden zwei Beamtinnen durch die Gegenwehr der Dame verletzt. Sie wurde auf der Polizeiinspektion Zell am See in Gewahrsam genommen.