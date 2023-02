Österreichische Rettungsautos in Kiew angekommen

Solidaritätskreise in der Ukraine

Der aus Lwiw (Lemberg) stammende Generalvikar für die katholischen Ostkirchen in Österreich, Kolasa, hält sich im Auftrag von Kardinal Christoph Schönborn noch bis Dienstag zu einer Solidaritätsreise in der Ukraine auf. Er führte bereits zahlreiche Gespräche mit Bischöfen, Priestern, Kriegsopfern und auch Regierungsvertretern. Als einziger kirchlicher Würdenträger aus Österreich nahm er am Mittwoch in Iwano-Frankiwsk und am Sonntag in Kiew an zwei Bischofsweihen teil.