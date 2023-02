US-Militär fand keine Trümmer nach Objektabschuss

Das teilte das Nördliche US-Kommando (Northcom) am Freitagabend (Ortszeit) mit. Die beiden Objekte waren über Alaska und dem riesigen Huronsee abgeschossen worden. In Alaska habe arktisches Wetter die Arbeit erschwert. Eine mehrtägige systematische Suche mithilfe von Luftaufnahmen und Sensoren habe keine Ergebnisse gebracht, teilte die Armee mit. Ein drittes Flugobjekt war über Kanada abgeschossen worden, weshalb sich auch kanadische Behörden an den Einsätzen beteiligten.