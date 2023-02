„Stärkste Partei stellt Nationalratspräsidenten“

FPÖ erzürnt über Maurer-Aussage

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wertete dies als „totalitäres Sittenbild“, das von der Unreife der Grünen zeuge. Hafenecker meinte dazu in einer Aussendung am Freitag: „Politik und demokratische Spielregeln passen bei den Grünen nicht zusammen. Das sieht man auch an ihren Handlungen, die geprägt sind von Verboten, Maßregelungen und Bevormundungen.“ Die Wähler würden ihre Antwort darauf geben.