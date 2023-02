Posten für steirischen Ex-Museumschef „erfunden“

Postenbesetzungen bei landesnahen Betrieben oder Institutionen sagt man in der Steiermark ja gern ein gewisses „Geschmäckle“ nach. Landeshauptmann Christopher Drexler gelobte diesbezüglich bei seinem Amtsantritt Besserung. Doch die politische Opposition findet immer wieder Haare in der dann offenbar doch nicht so transparenten Posten-Suppe des Landes.